Ook 'historisch' huwelijk in Groningen: in Basiliek

Niet alleen in Engeland is er een bijzonder huwelijk, vrijdag was dat ook al het geval in de provincie Groningen.

Dat gebeurde in Appingedam, in restauránt De Basiliek, om precies te zijn. Weliswaar geen ‘’echte” basiliek, maar wel een historisch pand. Restaurant de Basiliek aan de Solwerderstraat was er op speciaal verzoek van het bruidspaar voor deze dag aangewezen als huwelijkslocatie.

Het bruidspaar koos voor deze gelegenheid vanwege de sfeervolle entourage en de ligging in het centrum. De bruid heeft namelijk een winkel in de binnenstad van Appingedam en voelt zich verbonden met het centrum en de daar gevestigde ondernemers.

Eigen huwelijkslocatie

In de gemeente Appingedam is het sinds 1 januari 2017 mogelijk voor aanstaande bruidsparen om, onder bepaalde voorwaarden, een eigen huwelijkslocatie te kiezen. Er zijn vele mooie historische gebouwen of kerken geschikt voor het sluiten van een huwelijk of partnerschap. Ook het trouwen op een boot is mogelijk. De gemeente Appingedam wil door de keuzevrijheid van locaties het trouwen in Appingedam stimuleren.

Wethouder Annalies Usmany voltrok de ceremonie en feliciteerde het bruidspaar, Anoek van der Burg en Danny Kugel, als eerste met hun huwelijk.

Foto: Video de Vries