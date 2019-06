Ontdek je familiehistorie tijdens ‘Waar kom je weg?’ in Noordelijk Scheepvaartmuseum

Wie benieuwd is naar zijn afkomst, maar niet goed weet hoe je aan een genealogisch onderzoek begint, kan op 6 juli terecht in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen. Als onderdeel van de tentoonstelling ‘Waar kom je weg? Zes eeuwen migratie naar Groningen’, organiseren experts van de Nederlandse Genealogische Vereniging een demonstratie en een spreekuur over familieonderzoek.

