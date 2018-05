Oase in oude Groninger binnenstad. Maar waar???

Een modern en tegelijkertijd klassiek stukje binnenstad in Groningen. Wie weet waar en wat het is?? Lees het antwoord hieronder.

Het gebouw op bovenstaande foto is de Agaathhof. Het staat in de Lutkenieuwstraat, waar vroeger Het Tehuis stond.

In dit stukje binnenstad tussen Hoge der A, A-kerkhof, Kromme Elleboog en universiteitsgebouwen, ligt al sinds mensenheugenis een prachtig klein straatje dat in 1489 al bekend was als Nijen Straat en bij iedere Groninger vandaag de dag bekend is als Lutkenieuwstraat.

Tussen alle bedrijvigheid van het commerciële centrum, met al haar mooie winkels, markten, cafés en restaurants vind je hier een oase van rust die je overvalt. Daar ontwierp architectenbureau De Zwarte Hond de Agaathhhof.

Zeventien stadswoningen om een hoftuin, vrij van verkeer, zorgvuldig ontworpen, passend in haar omgeving.

Agaathhof werd genomineerd voor de Architectuurprijs van Groningen 2016. In dat jaar won het project de eerste prijs van de Vakjury van die jaarlijkse architectuurprijs.