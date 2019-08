'NS Station Groningen is prachtig. Maar doodzonde van dat vreselijke plein er voor!’

Het bericht op de GIC dat het Hoofdstation het mooiste stationsgebouw van Nederland is, heeft geleid tot enorm veel bijval. Maar er waren ook veel reacties van mensen die vinden dat de vreemde fietsenstalling het Stationsplein verpest. Zo ontvingen we een bijdrage van Roel Wichers uit de Pelsterstraat. Hij schreef ons het volgende:

"Het NS Station in Groningen is inderdaad een prachtig monumentaal gebouw. Doodzonde dat het zicht hierop deels wordt belemmerd door de lelijke betonbult van de fietsenstalling.



Heeft natuurlijk een praktische functie, maar had anders gebouwd moeten worden, dus geheel ondergronds. Verder vind ik het bijzonder jammer dat de gerenoveerde hal meestal wordt gebruikt als verblijfs- hangruimte en niet als multifunctionele ruimte voor het publiek. (Dan niet als commerciële ruimte voor shops, zoals op Schiphol, maar meer voor kleinschalige presentaties en informatie voor reizigers, passanten en bezoekers)."

