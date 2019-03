NK Huurkarts zaterdag bij Kartracing & Bowling Groningen; gratis toegang belangstellenden

De editie van 2018 was voor de organisatie zo goed bevallen dat er snel overeenstemming werd bereikt over een tweede editie. Ook de deelnemers waren erg enthousiast over de sterk verbeterde kartbaan in Groningen. Er heeft zich inmiddels een groot aantal karters uit heel Nederland ingeschreven en het belooft daarmee een spannende strijd te worden.



Nieuw baanrecord zet de deelnemers op scherp

Saillant detail is dat uitgerekend deze week het baanrecord op de Groningse kartbaan werd verbroken. Met een nieuw record van 48,06 staan de deelnemers extra op scherp om de tijd aan te vallen.



Gratis entree

De gehele dag is Kartracing & Bowling Groningen gratis toegankelijk voor belangstellenden. Voor kart- en GP-fans de kans om met eigen ogen de beste karters van Nederland in actie te zien. Het evenement vindt plaats van 10-18 uur. Kartracing & Bowling Groningen is gelegen bij Kardinge aan de oostelijke ringweg en goed bereikbaar per auto, fiets en ov.



Het NK Huurkart Karten in een notendop

Wanneer: zaterdag 23 maart 2019

Tijden : 10:00 - 18:00 uur

Waar : Kartracing & Bowling Groningen, Kardingeweg 50, 9735 AH Groningen

Entree : gratis

Info : https://www.kartraces.nl/ & www.kartbaangroningen.nl