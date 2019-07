Nieuwste winkelconcept Albert Heijn Floresplein

“Onze supermarkt heeft een complete metamorfose ondergaan”, vertelt supermarktmanager Bert Müller. “De winkel ziet er nu modern en overzichtelijk uit.” Alles binnenin is met respect voor het milieu verbouwd. Er is LED-verlichting en een installatie waarmee warmte terug wordt gewonnen. “We gebruiken geen gas meer en dat levert een forse energiebesparing op.”



Dry misting



Het fruit en de groente worden onder de noemer ‘dry misting’ verneveld met water. Hierdoor blijft het langer vers. Ook is er een grote selectie verspakketten en kant-en-klaarmaaltijden.



Gemak



De Albert Heijn in de Korrewegwijk wil het klanten zo gemakkelijk mogelijk maken om boodschappen te doen. Bert Müller: “Daarom kun je nu snel afrekenen bij een van de tien Scan&Go-kassa’s. Natuurlijk blijft het mogelijk om bij de caissière af te rekenen. Ook valt voordeel bij ons niet meer te missen. We hebben een extra grote Bonusstraat waar aanbiedingen handig bijeen staan. Bovendien vind je in de winkel meer dan 1.000 Prijsfavorieten. Ze vallen goed op, je herkent ze aan het blauwe duimpje.”



Voortaan is Albert Heijn aan het Floresplein 13 in Groningen (Korrewegwijk) langer open. De openingstijden van maandag tot en met zaterdag zijn van 8:00 tot 21:00 uur, zondag van 12:00 tot 19:00 uur.