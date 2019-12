Nieuwe woontorens in Groningen: 'Atlas' en ‘House of Groningen’

In de wijk Paddepoel komt steeds meer hoogbouw. Op bovenstaande foto twee nieuwe voorbeelden daarvan. De twee woontorens luisteren naar de namen ‘Atlas’ en ‘House of Groningen’. Beide woontorens worden gebouwd op de locatie van het ‘oude’ GAK-kantoor, tussen de Dierenriemstraat en de Zonnelaan.

Atlas



Woontoren Atlas van Nijestee krijgt 17 verdiepingen en wordt circa 55 meter hoog. In de toren komen in totaal 224 semi-zelfstandige wooneenheden voor jongeren (buitenlandse studenten) tussen de 18 en 27 jaar. Elke wooneenheid/slaapkamer krijgt een eigen badkamer en pantry. Per zeven kamers delen de bewoners een keuken, woonkamer en balkon. Alle woningen zijn bestemd voor de sociale huur.



House of Groningen



Woontoren House of Groningen van Curlew krijgt 23 verdiepingen en wordt circa 70 meter hoog. In de toren komen 131 sociale huurwoningen (tweekamerappartementen) en 28 vrije sector woningen (driekamerappartementen). De appartementen in House of Groningen worden verhuurd aan ‘young professionals’, jongeren die aan het begin van hun wooncarrière staan.



Beide woontorens worden gebouwd zonder gasaansluiting en aangesloten op het netwerk van WarmteStad voor de verwarming en warm water.

