Nieuwe autodeler in Groningen: MyWheels nu al in tien straten

In Groningen is een nieuwe auto-deler actief geworden. Het gaat om MyWheels, dat het zo gemakkelijk mogelijk wil maken om auto’s te delen, met behulp van je smartphone. MyWheels is een sociale onderneming en streeft niet naar winstmaximalisatie.

Nooit meer rondjes rijden door de buurt in de hoop die ene parkeerplek te scoren. Geen hoge kosten voor verzekeringen én je helpt het milieu een handje. Duurzaamheid en gemak gaan hand in hand bij autodeler MyWheels. Sinds kort staan op tien plekken in Stad de zogeheten deelauto’s. Even online reserveren en je kunt de auto openen met je smartphone. Geen abonnementskosten en borg; voor minder dan tien euro ben je onderweg.

Hoewel het gemiddelde autobezit per Groninger lager is dan landelijke cijfers, slibt de stad toch dicht. De gemeente Groningen wil meer ruimte op straat. Het plaatsen van deelauto’s draagt daaraan bij. Vandaar dat de gemeente in zee gaat met MyWheels.



MyWheels



MyWheels is een landelijk deelplatform voor auto’s, waarbij het autodelen van de deelauto’s van MyWheels wordt gecombineerd met het verhuren door particulieren onderling. MyWheels is gestart in 1993 en gevestigd in Amsterdam. De missie van MyWheels is om van alle auto’s deelauto’s te maken. MyWheels streeft er naar het autobezit in Nederland van 8 naar 1 miljoen auto’s te verlagen in 2030.

De plekken waar de nieuwe deelauto’s van Mywheels in Groningen geplaatst zijn:

Radesingel Rabenhauptstraat Kapteynlaan Kijk in het Jatstraat Verlengde Visserstraat Steentilkade Hoendiepskade Boterdiep Moesstraat Nassaulaan

Naast de deelauto’s van MyWheels, is het mogelijk via het MyWheels platform ook je eigen auto te delen met buurtgenoten of de auto van een buurtgenoot gebruiken. In beide gevallen wordt geld bespaard. En bovendien is het stukken beter voor het milieu en de leefbaarheid van de stad.

De MyWheels ideologie



MyWheels is een sociale onderneming en streeft niet naar winstmaximalisatie. Door autodelen te stimuleren wil MyWheels bijdragen aan minder CO2 uitstoot, leefbare buurten en sociale verbondenheid. De autobeheerders van MyWheels werken op vrijwillige basis bij de autodeler.