Nieuwbouw levensloopbestendige woningen in Bedum, ondanks uitblijven akkoord NAM

Deze week heeft Wierden en Borgen besloten om op eigen risico alvast aan de slag te gaan met de voorbereidingen van de nieuwbouw van Bederawalda (2e fase) in Bedum zonder akkoord en bijdrage van de NAM . De toekomstige bewoners worden hierdoor niet langer in onzekerheid gelaten. De gemeente Bedum is blij met het besluit. Omwonenden zijn deze week geïnformeerd over de plannen.

12 luxe woningen in het centrum

De tweede fase bestaat uit de bouw van twaalf luxe levensloopbestendige woningen die uitermate geschikt zijn voor senioren, maar ook voor gezinnen. De woningen zijn gelegen aan de vijver in het centrum van Bedum. Op deze locatie stond eerder de laagbouw van het oude Bederawalda. Alle voorzieningen, zoals de badkamer en slaapkamer komen op de begane grond. De woningen worden gebouwd in een groene omgeving en beschikken over een eigen tuin met beperkt eigen tuinonderhoud. In de buurt van woningen worden parkeerhavens aangelegd.

Bouwrijp

De grond voor de nieuwe woningen is in 2017 bouwrijp gemaakt. De oude woningen zijn gesloopt en de infrastructuur is voorbereid. Ondertussen voerde Wierden en Borgen gesprekken met de NAM over de vergoeding van de extra kosten voor het aardbevingsbestendig maken van de woningen. Wierden en Borgen vindt dat NAM deze kosten volledig moet betalen. De NAM betaalt echter niet alles, maar het grootste deel wel. Daarom heeft de woningcorporatie nu toch besloten om alvast met de voorbereidingen te beginnen.

Directeur Rinze Kramer: “We vinden dat de onduidelijkheid al veel te lang heeft geduurd. We nemen daarom onze verantwoordelijkheid.” Ook wethouder Jan-Willem van de Kolk van de gemeente Bedum is blij met het besluit van de woningcorporatie: “Met de bouw van de twaalf nieuwe woningen wordt eindelijk de volgende stap gemaakt in het centrum van Bedum. We houden vast aan de plannen, die we als gemeente hebben ontwikkeld. Over enkele jaren ligt het centrum er fantastisch bij.”

Begin 2019

Wanneer de bouw precies van start gaat is nog niet bekend. Door de aantrekkende economie zijn er minder aannemers beschikbaar voor de bouw. Ook de levertijden van bouwmateriaal zijn gestegen. Inmiddels is wel de aanbesteding van start gegaan. Wierden en Borgen verwacht dat de daadwerkelijke bouw begin 2019 van start gaat. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de plannen.