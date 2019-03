Nieuw jongerencomplex op 'Woldring Locatie' bereikt hoogste punt

De nieuwbouw op de ‘Woldring Locatie’ aan de Friesestraatweg heeft vrijdag zijn hoogste punt bereikt. Het imposante, 50 meter hoge complex zal bij de oplevering in september liefst 435 appartementen voor jongerenhuisvesting bieden.

De Woldring Locatie is gericht op laatstejaars studenten, starters op de arbeidsmarkt en jonge stellen. De woonruimtes zullen bij oplevering volledig gestoffeerd zijn en de bewoners kunnen gebruikmaken van een fitnessruimte met sauna.



Volgens aannemer Van Wijnen Groningen zijn duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten bij de bouw van het complex. Zo komen er zonnepanelen op het dak en er wordt een WarmteKoudeOpslag-bron gemaakt voor de verwarming en koeling van de appartementen.



De appartementen zullen in september worden opgeleverd. Belangstellende kunnen zich hier aanmelden voor een huurwoning in het complex.