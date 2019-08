N360 ter hoogte van Garmerwolde komend weekend afgesloten

De provinciale weg N360 (Groningen-Delfzijl) is komend weekend ter hoogte van Wirdum in beide richtingen afgesloten. De afsluiting begint vrijdagavond 19.00 uur en duurt tot maandagochtend 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de N46/Eemshavenweg en de N33. De weg is gestremd vanwege de aanleg van een rotonde bij Wirdum.