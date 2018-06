Martinitoren middelpunt van 'luidklokkenestafette' tijdens jubileumeditie Open Torendag

Op zaterdag 10 juni is het in de provincie Groningen voor de 25e keer Open Torendag. Een aantal kerktorens in Stad en Ommeland, waaronder de Martinitoren, openen die dag van 13.00 uur tot 16.00 uur de deuren voor het publiek. Om de jubileumeditie extra luister bij te zetten, wordt dit jaar een bijzondere ‘Luidklokkenestafette’ georganiseerd.

Op liefst 65 plekken in de provincie worden vijf minuten lang, volgens een vooraf vastgesteld schema, de klokken geluid. Vanuit drie plaatsen aan de rand van de provincie ontstaan zo drie routes waarop het klokluiden aan elkaar wordt doorgegeven totdat om 16.30 uur de Groninger Martinitoren als centraal punt wordt bereikt. De twaalf klokken van de bekendste toren van het Noorden verzorgen vervolgens de spectaculaire eindluiding.

Open Torendag De Open Torendag is een initiatief van de Stichting Klokkenspel Groningen en vindt ieder jaar plaats op de tweede zaterdag van juni. Het evenement biedt een uitgelezen kans om tal van torens in de provincie gratis te beklimmen en de uurwerken, luidklokken en carillons eens van dichtbij te bewonderen.



Daarnaast worden op een aantal plekken speciale evenementen georganiseerd. Zo speelt in enkele torens de beiaardier en wordt er op veel locaties uitleg gegeven over de klokken en het uurwerk.

Deelnemende torens Open Torendag Deelnemende torens met carillon: Appingedam (toren Nicolaïkerk), Groningen (Martinitoren, open van 11.00 - 17.00 uur), Heiligerlee (tuin achter het klokkengieterijmuseum), Middelstum (toren Hippolytuskerk), Veendam (Toren Grote Kerk), Winschoten (‘Olle Witte’, toren Marktpleinkerk).



Deelnemende torens zonder carillon, maar met fraaie en bijzondere luidklokken en uurwerken: Hornhuizen, Uitwierde, Termunten, Finsterwolde, Den Andel, Eenrum, Noordbroek, Oldehove, Saaxumhuizen, Tolbert, Zeerijp, Loppersum, Noordwolde, Stedum.



De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) sluit aan bij het initiatief van de SKG door haar kerktorens van Termunten, Uitwierde, Hornhuizen en Finsterwolde open te stellen. Behalve de toren, valt op deze plekken nog meer te beleven, zoals het maken van een bewegwijzerd ‘Ommetje’ en een wandelzoektocht met behulp van GPS.