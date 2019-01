MartiniPlaza: Nieuwjaarsfestival trok 5000 bezoekers

Het programma concentreerde zich deze editie meer op het festivalterrein in de middenhal waardoor er volgens De Kok een echte feestelijke sfeer ontstond.



Het was de derde keer dat het Nieuwjaarsfestival plaatsvond in MartiniPlaza. Willem de Kok: “Mensen komen hier op Nieuwjaarsdag heel bewust naartoe om hun vrienden en familie te zien. Het thema van dit jaar was dan ook Samen. Dat zien we ook in 2019 terug. Op 22 juni organiseert MartiniPlaza in samenwerking met Mojo, de Oosterpoort en de gemeente het nieuwe festival Stadspark Live. Dit nieuwe, jaarlijkse festival verwelkomt de eerste editie o.a. Sting, Tom Odell en Anouk.’



Nieuwe naam inwoners: Stadlanders



MartiniPlaza organiseerde een wedstrijd om de inwoners van de nieuwe gemeente met elkaar te verbinden en nodigde iedereen uit een nieuwe naam voor de inwoners in te sturen. Er werd meer dan duizend keer gestemd, waarbij de naam Stadlanders meer dan de helft van de stemmen ontving. De winnaar krijgt een overnachting aangeboden van Marketing Groningen op de tentboot op het Lauwersmeer, inclusief ontbijt.