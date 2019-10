Make-over voor Kruidvat Hoogkerk

De winkel heeft een complete make-over gehad waarbij onder andere de inrichting op de schop is gegaan.



De health- & beautyproducten worden in de nieuwe Kruidvat winkel op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Zo vinden klanten de wekelijkse aanbiedingen en acties in het hart van de winkel. De babyproducten staan achterin, zodat (aanstaande) moeders en vaders in alle rust het uitgebreide aanbod kunnen bekijken.



Kruidvat telt meer dan 1.230 winkels in Nederland, België en Frankrijk en is met ruim 15.000 medewerkers marktleider in de health- & beautymarkt.