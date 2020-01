“Maak hele gemeente Groningen vuurwerkvrij”

Drie politieke partijen in de Groningse gemeenteraad komen met ene initiatief om vuurwerk in de hele gemeente Groningen te verbieden.

De partijen willen dat het gemeentebestuur bij de minister lobbyt om zo snel mogelijk een vuurwerkverbod in te stellen en ondertussen te onderzoeken wat het effect zou zijn van het aanwijzen van de hele gemeente Groningen als één grote vuurwerkvrije zone.

De raadsleden maken zich zorgen over geluidsoverlast, verslechtering van de luchtkwaliteit, brandgevaar en de angst en stress die dit alles veroorzaakt bij mens en dier. Ook maken de partijen zich zorgen over de hoeveelheid plastic die in het milieu komt.

Kirsten de Wrede (PvdD): Ik wil weten of de vuurwerkvrije zones in de gemeente gewerkt hebben, hoeveel meldingen van overlast de politie dit jaar gekregen heeft en hoeveel mensen zich gemeld hebben met vuurwerkgerelateerd letsel.

De partijen zien een toenemende maatschappelijke weerstand tegen vuurwerk, onder andere vanwege het grote aantal incidenten, maar ook door agressie tegen hulpverleners. Ook oogartsen, experts en hulpdiensten al jarenlang op tot een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren.

Er lijkt zich nu landelijk een politieke meerderheid af te tekenen die iets willen veranderen aan de viering van de jaarwisseling, de partijen vinden dat de gemeente Groningen zorg moet dragen voor de veiligheid van inwoners en hulpverleners en daarom moet ingrijpen als maatregelen vanuit de rijksoverheid opnieuw tekort schieten:

Mirjam Wijnja (GL): “De analyse van verschillende experts vanuit bijvoorbeeld de politie is dat consumentenvuurwerk gevaarlijk is en dat de situatie momenteel niet te handhaven is. Wij willen van het college weten of ze bereid is zelf in te grijpen wanneer de regering wederom weigert de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor een veilig en feestelijk Oud en Nieuw voor iedereen.’

De gemeente moet voorbereid zijn op een alternatief dat geboden moet worden wanneer er een verbod op consumentenvuurwerk komt. Marten Duit (S&S): ‘Een centrale vuurwerkshow is daar volgens ons onderdeel van Dat verhoogt ook nog eens het sociale karakter en brengt mensen samen.’