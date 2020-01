Linde Ex wint talentenprijs voor insectenkunst

Kunstenares Linde Ex heeft het George Verbergstipendium 2019 gewonnen. Die prijs van 10.000 euro is in het leven geroepen om jonge, talentvolle kunstenaars te stimuleren zich te ontwikkelen in het buitenland. Linde Ex heeft zich helemaal toegelegd op insectenkunst.

De diversiteit aan insecten is de afgelopen tijd flink afgenomen. Het zijn juist deze wezentjes die een belangrijke rol spelen in het werk van Linde Ex. Zij is via het verzamelen, fotograferen, registreren en filmen van deze insecten geïntrigeerd geraakt in de lichtheid, snelheid en ongrijpbaarheid van insecten.



De kunstenares wil de geldprijs gebruiken om een connectie te maken tussen de ecologische problemen en het ongrijpbare leven van de insecten. Ze gaat de 63 meetlocaties in Duitsland bezoeken, waar de metingen rondom biodiversiteit zijn verricht. Met behulp van videoregistratie en bewegingssensors wil ze de bewegingen van insecten exact vastleggen. Dit basismateriaal gaat zij gebruiken om animaties en lichtschaduw- projecties te maken. Ook wil Linde, met behulp van dansers uit Berlijn, onderzoeken hoe de beweging van de mens kan samengaan met de geregistreerde bewegingen van de insecten.



De jury vond dat een origineel en spannend voorstel en daarom kreeg ze dus het stipendium. In totaal waren er zestien aanmeldingen voor de prijs, die in 2004 door de gemeente in het leven is geroepen bij het afscheid van George Verberg als directeur van de Gasunie.



Foto: Henk Tammens