Kwestie ‘Schimmelwoningen’ Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen in gemeenteraad

In de wijken Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen zijn veel huurders met klachten over vocht, tocht, schimmel, kou. De kwestie van deze ‘schimmelwoningen’ komt vanmiddag aan de orde tijdens een vereagdering van de Groningse gemeenteraad.



De ‘schimmelwoningen’ is een onderwerp dat door de SP is geagendeerd. “In gesprekken met bewoners aan de deur troffen wij veel huurders met klachten over vocht, tocht, schimmel, kou en hoge huren”, aldus deze fractie, die vervolgens huurdersbijeenkomsten in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen organiseerde. “Op deze bijeenkomsten hoorden we veel vergelijkbare verhalen.”

Onlangs ging in een commissie van de raad de SP-fractie met de andere partijen in debat over oplossingen voor problemen. Dat debat gaat woensdag verder.