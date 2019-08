Kunstenaar The Son brengt Vietnamese straatbeeld naar Groningen

Straatleven in Groningen

Nguyen The Son: “Ik breng de dragers uit Vietnam - een veel voorkomend beeld in het straatleven in Hanoi en Ho Chi Minh City - naar Groningen om te communiceren met het straatleven in Groningen.” Dit doet The Son door middel van kleine interventies waarbij hij typisch Vietnamese levensgrote beelden van vervoerders in de publieke ruimte van Groningen plaatst. In de ogen van de Vietnamese overheid worden de vervoerders in Vietnam nog altijd als onzichtbaar beschouwd. De strijd van de vervoerders van het platteland in de grote stad is steeds groter geworden. Met dit project wil The Son hen zichtbaar maken en de inwoners van Groningen in verwarring brengen.



Stadjers vol bewondering

Stadjers beven tijdens de interventies vol bewondering staan kijken, voorbijgangers gingen met The Son en studenten in gesprek en kinderen wilden er graag mee op de foto. The Son maakte hiervan een reeks foto’s die vanaf zaterdag 17 augustus te zien zijn in Academie Minerva. Ook zijn er in de expositie foto’s van werken die hij maakte in andere steden die hij aandeed voor dit project. Naast de foto’s van The Son is er abstract werk te zien van alumni Can Van An en Xuân Lam. Verder is er voor het raam van Minerva (Zuiderdiep) doorlopend een video te zien van “Carrying the carriers” in Vietnam waarin The Son op zijn motor door Hanoi reist.



Mobiele theekraam

Een ander onderdeel van het samenwerkingsproject met The Son en de alumni is een pop-up theekraam ‘Tea Mobile’. Deze trekt tijdens Noorderzon door het stadscentrum en langs diverse Noorderzonlocaties. Festivalbezoekers worden door de kunstenaars uitgenodigd om een kop thee met hen te drinken en over van alles en nog wat te praten. De oud-studenten brengen zo verschillende werelden met elkaar in gesprek. Net zoals de theewinkels in Vietnam bieden zij een fysieke plek aan in de publieke ruimte om mensen met elkaar in contact te brengen. De mobiel theekraam is aanwezig voor aanvang van de voorstellingen van Noorderzon op 21 en 22 aug om 21.30 uur, Academie Minerva, Zuiderdiep. Daarnaast duikt de kraam op bij verschillende locaties in het stadscentrum. De Tea Mobile is te volgen via de social media van Academie Minerva.



Over Nguyen The Son

Nguyen The Son is beeldend kunstenaar, onafhankelijk curator en lector aan de Vietnam Fine Arts University. Hij heeft internationaal veel geëxposeerd. Van Parijs, Zweden, Thailand, Indonesië, Korea tot Amsterdam. Zijn projecten worden vaak gedreven door sociologisch onderzoek, dat het verlies van culturele waarden en herinneringen weerspiegeld te midden van snelle veranderingen in Vietnam. Het kunstwerk van The Son is te vinden in particuliere en openbare collecties, waaronder het Worcester Art Museum, RMI University Vietnam, Aegon Art Collection en CAFA.



Mobiele theekraam Tea Mobile

17 t/m 22 augustus op diverse plekken in het stadscentrum

21 en 22 augustus vanaf 21.30 uur Academie Minerva

Locatie: Academie Minerva, Zuiderdiep 158



Foto-expositie

Zaterdag 18 t/m 25 augustus vanaf 19.00 uur

Locatie: Academie Minerva, Praediniussingel 57



Videoscherm

Doorlopend van 16 t/m 25 augustus

Locatie: Academie Minerva, Zuiderdiep 158