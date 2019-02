Koop een tulp voor noodhulp in Nederland

Het Rode Kruis verleent in ons land hulp bij noodsituaties, zoals een groot ongeluk, een ontruiming of bij extreem weer. Vrijwilligers zijn getraind om in geval van calamiteiten de professionele hulpdiensten te ondersteunen met medische assistentie of met de evacuatie en opvang van slachtoffers. Ook verlenen hulpverleners van het Rode Kruis EHBO bij grote en kleine evenementen, waarvan op landelijk niveau de Nijmeegse Vierdaagse misschien wel de bekendste is.



In Groningen, Haren, Ten Boer en Bedum is Rode Kruis afdeling Centraal Groningen actief. Deze afdeling houdt zich behalve met noodhulp en evenementenhulpverlening ook bezig met o.a. Tracing, Zelfredzaamheid, Fondsenwerving en AED. Bovendien worden er zowel complete EHBO- als reanimatiecursussen geboden. Klik hier voor meer informatie en alle overige activiteiten van Rode Kruis Centraal Groningen.



Op 1 en 2 maart zijn Rode Kruis vrijwilligers aanwezig om meer informatie te geven over de Tulp voor Hulp, noodhulp of andere Rode Kruisactiviteiten. U treft hen bij de Albert Heijn vestigingen van Haren en Paterswolde en in Groningen in de filialen aan het Helperplein, de Siersteenlaan in Vinkhuizen en in Beijum.