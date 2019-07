Komend weekend startsein Zomerstad: zomerprogramma speciaal voor kinderen

Deze zomer, tot en met 4 augustus, barst het in de binnenstad van Groningen van de leuke kinderactiviteiten tijdens Zomerstad. Wethouder Chakor geef aankomende zondag om 12.00 uur op de Vismarkt het startsein voor dit zomerse familie-event.

Elke dag wordt er iets georganiseerd. Zo kunnen de kinderen springen op één van de 40 springkussens, knutselen in de knutselkeet of suppen door de grachten. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden op https://www.zomerstadgroningen.nl.