Klok Der Aa-kerk twee weken stil

Is het jou ook al opgevallen? De klok van de Der Aa-kerk luidt niet elke keer de juist tijd. Daar gaat de gemeente wat aan doen en dus staat de klok vanaf donderdag twee weken stil.

Volgens de gemeente zijn onderdelen in het uurslagwerk versleten. Het vervangen en repareren van de onderdelen neemt twee weken in beslag. Gedurende die tijd staat de klok stil en luidt hij ook niet.



Op donderdag 31 mei worden de nieuwe en aangepaste onderdelen weer in het uurwerk gemonteerd.