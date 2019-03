KLM Urban Trail Groningen: uniek parcours langs veertien monumentale gebouwen

Het gebouw van de Gasunie is één van de veertien monumentale panden die voorkomen in het parcours van de KLM Urban Trail Groningen, die op 14 april wordt gelopen

Zondagochtend 14 april keert het populaire evenement, KLM Urban Trail Series, terug naar Groningen met een vernieuwd parcours. De KLM Urban Trail Groningen telt nu ruim 2700 deelnemers. Nieuw aan het parcours toegevoegd is het unieke karakteristieke Groninger Gasunie gebouw.

Opnieuw hoopt de KLM Urban Trail Groningen veel lopers te charmeren met het avontuurlijke, stedelijke parcours van 5 of 10 km door de Groningse binnenstad. Ook de deelnemende locaties, waar deelnemers hardlopend door heen gaan zijn erg enthousiast en openen graag hun deuren voor de vierde editie.

Via Facebook maakt de organisatie wekelijks een nieuw gebouw of spectaculaire locatie bekend zodat het parcours stap voor stap onthuld wordt. Inmiddels zijn 14 locaties bekend gemaakt. Zo wordt er door het monumentale Provinciehuis, hotel Prinsenhof en het Centraal Station van Groningen gelopen. Nieuwe locatie bij dit populaire hardloopevenement is de Gasunie.

Aperots van het Noorden

De ‘Aperots’, het hoofdkantoor van Gasunie bij het Stadspark in Groningen, wordt wel het mooiste gebouw van Nederland genoemd. Met zijn typische architectuur een sprekend voorbeeld van ‘organisch bouwen’. Het markante gebouw is ontworpen door architectenbureau Alberts & Van Huut en is sinds de opening in 1994, door voormalig koningin Beatrix, de thuishaven van gasinfrastructuur bedrijf Gasunie.

Elske Dijkstra projectmanager zegt zeer content te zijn met deze locatie. ‘We zijn altijd op zoek naar bijzondere locaties, maar dit is wel het summum’. Geweldig dat Gasunie haar medewerking wil verlenen en we deelnemers door dit unieke gebouw kunnen laten lopen’.

Deelnemers die zich nog willen inschrijven kunnen dat doen via klmurbantrailgroningen.nl