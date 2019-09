Kavels voor zelfbouw in Groningen in nieuwe wijk van Meerstad

Wie graag geheel zelfstandig een woning wil realiseren, kan binnenkort ook terecht in Meerstad.

Bureau Meerstad realiseert namelijk 71 vrije kavels op de wooneilanden van De Zeilen, de vierde wijk van Meerstad. Deze kavels, bestemd voor zelfbouw, bevinden zich op de eerste twee eilandpoten en het schiereiland van de eerste fase van De Zeilen. Het kavelproject is het grootste eilandproject van de regio. De ontgraving van De Zeilen verdubbelt daarnaast bijna de oppervlakte van het Woldmeer.

Uitbreiding Woldmeer

Het Woldmeer heeft nu een oppervlakte van 70 hectare. Er zijn in het bestaande deel van Meerstad al tien wooneilanden die het meer haar intieme sfeer geven. De nieuwste wijk De Zeilen wordt in stappen gemaakt. Met het ontgraven van de eerste nieuwe wooneilanden is het meer 13 hectare groter geworden. De totale ontwikkeling van De Zeilen en de doorbraak naar de roeibaan (gereed 2021), maken het Woldmeer 130 hectare groot. Het Woldmeer blijft ook daarna doorgroeien. Uiteindelijk zal het ongeveer net zo groot worden als het Paterswoldsemeer.

Schoon water

Het Woldmeer is een van de schoonste wateren van Nederland. Dat komt omdat het meer alleen uit gebiedseigen water (regenwater) bestaat. Het unieke water beheersysteem zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk water van ‘buiten’ in het meer komt.

Programma De Zeilen

In De Zeilen is in totaal plek voor ongeveer 600 gevarieerde woningen en kavels, een kinderopvang en commerciële voorzieningen. De eerste fase bestaat uit 150 woningen en kavels en de bouw van de dynamische Sluisbuurt: een gezellig plein bestemd voor winkeltjes zoals een groenteboer, bakker en een horecavoorziening met terras.