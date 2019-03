Janine Abbring mag voor derde keer Zomergasten presenteren

Het avondvullende live-programma waarin gasten worden geïnterviewd over hun favoriete televisieavond is te zien op NPO 2 vanaf zondag 28 juli 2019. Het is het 32e seizoen op rij dat de VPRO Zomergasten uitzendt.

Janine Abbring ziet enorm uit naar het nieuwe seizoen Zomergasten: "Ik sta te springen! Nou ja, niet te hard natuurlijk, zo is die camper ooit gezonken."



Eindredacteur Jurgen van Uden van Zomergasten: "Wij waren er al lang uit hoor met Janine. Ze heeft het goed gedaan de afgelopen twee seizoenen. We zijn al bezig met de voorbereidingen voor komende zomer."



In de afgelopen twee seizoenen onderhield Abbring zich onder andere met voetbalcoach Louis van Gaal, psychotherapeut Esther Perel en bioloog Frans de Waal. In 2017 ontving Abbring de Sonja Barend Award voor haar gesprek in VPRO Zomergasten met voormalig burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan.