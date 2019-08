Huis van de Week: Wonen op de grens van Stad en Ommeland

Wie op zoek is naar een betaalbare koopwoning in Groningen heeft het momenteel niet gemakkelijk. De keuze is verre van reuze en dus helpen we graag een handje door er zo af en toe een buitenkansje uit te lichten. Zoals deze goed onderhouden hoekwoning aan het uiterste randje van de stad, aan de Fultsemaheerd in de wijk Beijum. Hier heb je alle stadse gemakken binnen handbereik, maar geniet je tegelijkertijd van de rust die heerst op het ommeland. Voor wie plaatsneemt in de sfeervol ingerichte tuin met uitzicht op het Beijumerbos lijkt de drukte van de stad namelijk eindeloos ver weg...

De drie slaapkamers tellende woning is gebouwd in 1983 en is met zorg onderhouden. De ligging is rustig: aan een doodlopende straat met een pleintje waar enkel bestemmingsverkeer komt. De buurt is rustig en kinderrijk, met een speeltuin, volop gemeentegroen en basisscholen om de hoek. Op korte wandel- en fietsafstand bevinden zich winkelcentrum Beijum, sportcentrum Kardinge en wie even doorfietst staat in ongeveer twintig minuutjes op de Grote Markt.



Gezeten in de grote, zonnige achtertuin kijk je uit op de natuur van het Beijumerbos, dat onderdeel uitmaakt van het grote recreatiegebied Kardinge. Je woont hier dus letterlijk op de grens van Stad en Ommeland.



Meer weten over Fultsemaheerd 31? Kijk dan op Funda, neem rechtstreeks contact op met Makelaardij Stad en Ommeland of plan een bezichtiging in.