Groningse basisschoolleerlingen maken Cito-toets bovengemiddeld goed

De redactie van RTL Nieuws heeft de Cito-resultaten van alle scholen op een rijtje gezet. In hun rekenmethode hebben ze daarbij rekening gehouden met de samenstelling van scholen. Uiteindelijk komt er uit de rekenmethode een cijfer. Het landelijke gemiddelde is een zeven. De scholen in Groningen scoorden gemiddeld een 7,1.



De provincie Zeeland scoort met een 7,3 het hoogst. Friesland pakt met eveneens een 7,1 de derde plek en Drenthe haalde een 7,0 en een achtste plaats. Noord-Holland scoort met een 6,8 het slechtst.



Uit de resultaten van RTL Nieuws blijkt verder dat scholen op het platteland beter scoren dan scholen in de stad. Ook Islamitische en Reformatorische scholen scoren beter dan openbare scholen.



Op de site van RTL Nieuwskun je per school kijken hoe ze hebben gescoord op de Cito-toets.