Groningen zet ‘beluchters’ in voor stadsvijvers

Deze apparaten brengen extra zuurstof in het water en worden in de zomermaanden ingezet om de waterkwaliteit in de stadsvijvers op peil te houden en zo vissterfte te voorkomen. De gemeente heeft ze aangeschaft samen met Waterschap Noorderzijlvest.

In 2017 werd zo’n beluchter voor het eerst uitgeprobeerd. Omdat de resultaten van de proef positief waren, heeft de gemeente samen met waterschap Noorderzijlvest twee beluchters aangeschaft.

De eerste beluchter werd bij de Floresvijver aan het Floresplein door wethouder Joost van Keulen en bestuurder Carla Alma van het waterschap Noorderzijlvest in gebruik genomen.

(Foto: Henk Tammens)