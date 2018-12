Groningen steeds internationaler - Stadsschouwburg gebruikt nieuw logo

Donderdag 13 december lanceert wethouder Paul de Rook officieel het Language No Problem logo in de Stadsschouwburg Groningen voorafgaand aan de voorstelling Dorian van het Noord Nederlands Toneel. Het logo is speciaal bedoeld voor de internationale inwoners van Groningen. Het markeert alle evenementen waarbij taal geen barrière vormt, zoals Engelstalige concerten, toneelvoorstellingen en films met ondertiteling of (dans)voorstellingen waarin niet wordt gesproken.

Culturele instellingen in de stad zien het aantal internationale studenten en expats in hun zalen toenemen. Om hen wegwijs te maken in hun programmering ontwikkelden zij het Language No Problem logo; als er bij een evenement ‘Language No Problem’ staat is het geschikt voor internationals. Het logo is een aanvulling op de onlangs ontwikkelde Engelstalige uitagenda Here & Now.





De term Language No Problem wordt al in verschillende steden in Nederland gebruikt. De Groningse campagne van Language No Problem is een initiatief van Groninger Museum, Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Groninger Forum, Grand Theatre, De Oosterpoort & de Stadsschouwburg in samenwerking met Het Akkoord van Groningen, Marketing Groningen, Here & Now en City Central.