Groningen Ontwerpt: ondernemers en designers aan de slag met ‘gastvrijheid’

Het thema van dit jaar is ‘gastvrijheid’, en dat is niet voor niets, aldus de organisatie. “Veel ondernemers doen in de winter liever de deuren dicht om de warmte binnen te houden. Echter, een dichte deur geeft de winkel vaak een minder gastvrije uitstraling en zorgt voor minder bezoek.”



Vijf ondernemers en vijf ontwerpers zijn samen met dit thema aan de slag gegaan. De ontwerpers werken aan (ludieke) oplossingen, waarmee het thema zichtbaar en tastbaar wordt gemaakt. Het materiaal waarmee wordt gewerkt komt van afvalstromen uit de binnenstad, zoals plastic, karton, afgekeurd synthetisch en natuurlijk textiel, rubber en hout.



Onder andere de Schoenenboetiek, Verroest en Laif & Nuver doen mee.



De uitkomsten worden zondag 3 november in de winkels gepresenteerd. De ontwerpers vertellen de bezoekers dan graag alles over het maakproces en hoe het ontwerp is ontstaan. De producten en presentaties blijven daarna nog de hele maand november te zien, sommige zijn blijvend.





De route wordt zondag 3 november aangevuld met enkele duurzame en sociale restaurants en winkels, die eten of materialen hergebruiken in hun onderneming, zoals De Groene Stoel en Wadapartja. Kokotoko presenteert werk van Frank Mohr-student Martina del Brollo. Bij Mr Mofongo geven Terra MBO studenten een presentatie over hergebruik van sinaasappelschillen en de plastic flesjes die je erbij krijgt in de winkels.





www.houseofdesign.nl