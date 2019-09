Groningen krijgt toch een nieuwe Paddepoelsterbrug – maar het gaat nog lang duren voor ie er ligt

Groningen krijgt een nieuwe Paddepoelsterbrug. Maar het kan nog wel jaren duren voordat deze er ligt, want Rijkswaterstaat gaat pas vanaf 2021 aan de slag met de plannen voor een nieuwe Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborghkanaal. Dat schrijft de minister naar aanleiding van Kamervragen van Tweede Kamerlid Rutger Schonis (D66).

De Paddepoelsterbrug is al sinds 26 september 2018 buiten gebruik. De brug werd toen geramd door vrachtschip Andamento, en meteen die nacht weggehaald. Sindsdien moeten fietsforenzen, studenten en scholieren ver omrijden want er is nog geen noodvoorziening, zoals een veerpont.

Gemeenteraadsleden in Groningen begonnen zich zorgen te maken over de vraag of er nog wel een nieuwe brug zou komen. Het Groningse D66-raadslid Tom Rustebiel meldt nu in een persbericht dat hij opgelucht is. ‘Van de eerdere opmerking dat de brug misschien wel helemaal zou verdwijnen is geen spoor meer.’

Eerder deze zomer drong GroenLinks al aan op in elk geval een noodmaatregel: een fiets-veerpont. GroenLinks-Raadslid Benni Leemhuis (verkeer): "Ik hoop dat er een snelle start gemaakt wordt met het in de vaart nemen van de tijdelijke fietsvoetpont. Voor een latere, permanente oplossing is en blijft het uitgangspunt dat op de Paddepoelsterweg een goede loop en fietsverbinding behouden moet blijven."

In de antwoorden op de Kamervragen schrijft de minister deze week dat ze in het bestuurlijk overleg dit najaar met regionale overheden aan de slag gaat voor een oplossing voor zowel scheepvaartverkeer als voetgangers en fietsers.

Tom Rustebiel: ‘We zijn heel erg blij dat we dit nu lezen. De focus van Rijkswaterstaat leek in eerdere uitspraken na vragen van onze raads- en kamerfractie alleen op de scheepvaart te liggen. Met deze antwoorden in de hand gaan we er vanuit dat de optie om de brug weg te laten van tafel is en er op alle fronten gewerkt wordt aan een nieuwe brug.’

Pieterpad-lopers

Ondanks deze positieve wending, zijn er ook nog veel zorgen. Het D66 raadslid vindt dat het allemaal wel érg lang gaat duren, en pleit daarom voor een noodoplossing die de komende jaren ingezet kan worden.

‘De minister schrijft dat het voorkeursalternatief in het tweede kwartaal van 2021 wordt vastgesteld. Dan ligt de brug er al bijna drie jaar uit. De studie naar een eventuele tijdelijke brug duurt nog een jaar en gemeente en Rijkswaterstaat steggelen nu over wie de rekening van een tijdelijke pont moet betalen. Bewoners, forensen, recreanten, toeristen en Pieterpad-lopers zijn daarmee dus nog lang niet geholpen'.

Daarom blijft D66 net als GroenLinks pleiten voor niet alleen een structurele maar ook een snelle tijdelijke oplossing.

(Foto: Archief- Benni Leemhuis, GroenLinks).