Wij wisten het hier allemaal al lang. Maar veel toeristen vinden het ook: Groningen is ‘bruisend, vriendelijk, gezellig, gastvrij, veilig, schoon en modern’. Dat blijkt uit een nieuw toeristisch imago-onderzoek, zo meldt Marketing Groningen.



Groningen heeft zijn toeristische product goed op orde, zo blijkt althans uit het recent verschenen toeristische imago-onderzoek van NBTC-NIPO Research. Het toont dat 69% van de bezoekers van Groningen een positief beeld heeft van de stad en 26% een zeer positief beeld. Daarnaast scoort Groningen het hoogst op het gebied van moderne architectuur, het aanbod van theaters, bioscopen en kunstgaleries in vergelijking met 17 andere steden. Ook wordt het aanbod van hotels, AirBnB en B&B’s alsmede restaurants cafés en bars als zeer aantrekkelijk bevonden.



Totaalbeeld toeristisch imago



In het onderzoek is gekeken naar 17 middelgrote steden en onderscheid gemaakt in sfeeraspecten en productenaspecten. Qua sfeeraspecten staat Groningen in de top 5 met veel te doen, bruisend, vriendelijk, gezellig, gastvrij, veilig, schoon en modern. Dit toont een algemeen goede toeristische aantrekkelijkheid. Op productaspecten, de beoordeling van toeristisch-recreatieve voorzieningen, scoort Groningen nog beter. Zo voert Groningen de ranglijst aan bij het productaanbod theaters, schouwburgen en poppodia.

Maar ook met kunstmusea, kunstgaleries, bioscopen, filmhuizen en nachtclubs staat Groningen op nummer 1. Groningen pakt daarnaast de tweede plek met restaurants, cafés & bars alsmede met het aanbod van hotels, AirBnB en B&B’s. Dit laatste zie je ook terug in de verblijfsduur. Bezoekers blijven het liefst een kort weekend (43%) of een dag (42%). Daarbij willen mensen graag winkelen (58%), uit eten (52%), uitgaan (31%) of een kunstmuseum bezoeken (31%).

Qua winkelaanbod scoort Groningen goed op groot winkelaanbod, gevarieerd winkelaanbod en kwalitatief hoogstaand winkelaanbod. De stad scoort iets minder op bereikbaarheid winkels waardoor Groningen met het overall winkelaanbod de top 5 sluit. Tenslotte combineren mensen het bezoek aan de stad met een bezoek aan de omgeving (31%). Ze bezoeken dan de natuur of omliggende dorpen.



Kansen liggen volgens het onderzoek op het gebied van food, design en beeldbepalende evenementen. Groningen heeft op dit gebied veel te bieden, maar draagt dit nog onvoldoende uit.

Den Bosch wordt het meest aantrekkelijk beoordeeld op de toeristische sfeer- en productaspecten. Nummer 2 (Nijmegen) en nummer 3 (Leiden) verschillen minder dan een tiende. Haarlem en Groningen, die het traditioneel goed doen, completeren de top 5 als het gaat om overall toeristisch imago.



Associaties en mond-tot-mond-reclame



De positieve beoordelingen worden bevestigd door de NPS (Net Promoter Score) van 63 (gemiddeld 41) waarmee de mate van aanbeveling wordt gemeten. De positieve ervaringen worden dus ook aanbevolen en doorverteld. Verder valt op dat naast de bekende associaties, zoals de Martinitoren, studentenstad en gemoedelijk en gezellig, inmiddels ook ‘Er gaat niets boven Groningen’ voorkomt in de lijst van associaties. De slogan maakt steeds meer vanzelfsprekend deel uit van het imago van de stad.