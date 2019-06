Groene stoeptegels in Groningen trekken vlinders en bijen aan

Een proef met het laten groeien van planten en plantjes in een straat in de Oranjebuurt in Groningen heeft op het eerste gezicht positieve resultaten. Dat meldt de gemeente Groningen in haar ‘nieuwsbrief Oude Wijken’. Het experiment luistert naar de naam GrunnGras.

GrunnGras, de proef met de ‘groene’ stoeptegels in de Adelheidstraat in de Oranjebuurt, doet het goed. In de uitsparingen in de tegels bloeit op dit moment de sedum en bijen en hommels vliegen er van bloem naar bloem. Groene stoeptegels zijn goed voor vlinders, bijen en mensen, voor afvoer van overtollig regenwater, het is hergebruik, ze gaan de opwarming van de stad tegen én ze zien er leuk uit.

Harry Bos, bewoner van de Adelheidstraat, wilde met zijn buren de straat vergroenen. Kunstenaar Martin Borchert zocht een plek om zijn groene stoeptegels uit te proberen en de gemeente wilde ondersteunen.

In maart evalueren alle partijen de proef en kijken ze naar een eventueel vervolg.