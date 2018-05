Gezocht: nieuwe kinderburgemeester van Groningen

Het is de tweede keer dat er een kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester van Groningen wordt aangesteld. Het is een initiatief van de gemeente Groningen om kinderen een duidelijkere stem te geven en ze te stimuleren om na te denken en mee te praten over wat zij belangrijk vinden in de stad.



Javano werd vorig jaar gekozen als eerste kinderburgemeester van Groningen. De eerste loco-kinderburgemeester is Rosalyn. Hun ambtstermijn zit er eind augustus op.



De kinderburgemeester vergezelt de burgemeester en wethouders tijdens representatieve taken die belangrijk zijn voor kinderen. Het afgelopen jaar hebben de kinderburgemeester en de loco-kinderburgemeester bijvoorbeeld de koning, koningin en prinsessen begroet tijdens Koningsdag. Ook bij onder andere de prijsuitreiking van de 4 Mijl, de opening van een nieuwe speeltuin was de kinderburgemeester aanwezig.





kinderburgemeester werven from Gemeente Groningen on Vimeo.