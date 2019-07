Gemeente wil parkeerdruk Indische Buurt aanpakken: inloopavond

De gemeente Groningen wil de parkeerdruk in de Indische Buurt aanpakken, en in gesprek met bewoners over mogelijke oplossingen. Daarom wordt er komende donderdag, 11 juli, een inloopavond georganiseerd.

De parkeerdruk in de Indische Buurt is de laatste tijd behoorlijk toegenomen. Automobilisten die lang moeten zoeken naar een parkeerplek, auto’s die fout geparkeerd staan op de stoep of in een bocht en auto’s die soms wekenlang op dezelfde plek geparkeerd staan. Dit zijn zomaar een paar meldingen die het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK) en de gemeente de afgelopen maanden hebben binnengekregen. Voor spelen, groen, fietsparkeren, ontmoeten en verblijven is er nu minder ruimte op straat.



Samen met bewoners willen gemeente en wijkoverleg kijken naar wat ze kunnen doen om de overlast te verminderen en de straat ‘terug te geven’ aan de wijk. Daarom nodigen ze bewoners van de Indische Buurt uit om langs te komen voor een inloopavond waar ze kunnen aangeven hoe ze aankijken tegen parkeren in de wijk en wat ze eventueel graag veranderd zien.



Deze inloopavond is op donderdag 11 juli in het Floreshuis aan het Floresplein 19-D tussen 19.30 en 21.00 uur. De gemeente en het wijkoverleg zijn aanwezig om met bewoners in gesprek te gaan.