Fraeylemaborg krijgt 250.000 euro van BankGiro Loterij voor restauratie

Marjon Edzes, de directeur van de Groninger borg, kreeg de cheque dinsdag uit handen van ambassadrice Leontine Borsato. Ze reageert enthousiast: "Wauw, dit maakt ons heel blij. Echt top: nu is het helemaal gefinancierd. Het dak gaat van de borg en wordt geïsoleerd, ook komt er isolatieglas rondom en de oranjerie wordt aangepakt. Er moet nog heel veel gebeuren!"



Recordbedrag naar culturele sector

Dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij gaat er dit jaar opnieuw een record miljoenenbedrag naar cultuur in Nederland. De schenking aan de Fraeylemaborg vond plaats in aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij, dat op 5 februari plaatsvindt in Naturalis in Leiden. Tijdens deze bijeenkomst onthult de Loterij traditiegetrouw welk totaalbedrag zij in 2020 aan vele musea en andere culturele organisaties kan schenken en hoe zij dit bedrag verdeelt. Mede dankzij de steun van de BankGiro Loterij blijft cultuur en cultureel erfgoed behouden en toegankelijk voor iedereen.



Over de BankGiro Loterij – de cultuurloterij van Nederland

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Minimaal 40 procent van de opbrengst schenkt de Loterij direct aan cultuur in Nederland. Maandelijks spelen ruim 700.000 deelnemers mee met de BankGiro Loterij. Zij maken elke maand kans op meer dan honderdduizend prijzen en dragen met minimaal 40 procent van hun lotprijs bij aan alle vormen van cultuur in Nederland: van bioscopen tot concerten en van kastelen tot musea.