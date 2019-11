Filmfestival IDFA komt er weer aan

Tickets zijn te koop vanaf donderdag 7 november om 10.00 uur, zowel online als aan de kassa van het huidige filmtheater aan het Hereplein.



De openingsfilm van IDFA in Groningen is Ze Noemen Me Baboe, over de belevenissen van een Indonesisch kindermeisje. De feestelijke avond wordt geopend door acteur en fotograaf Thom Hoffman.



Extra genieten van deze documentaire doe je in de gloednieuwe Camera 3 Deluxe-zaal van het Forum, met loungestoelen en een eigen bar.



Sandra Beerends, de regisseur van Ze Noemen Me Baboe, is op maandag 2 december aanwezig voor een Q&A na afloop van de film.



