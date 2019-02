Familiedag Beijum in Groninger Museum groot succes

De tweede editie van de Familiedag in het Groninger Museum was een groot succes. Het Groninger Museum organiseerde speciaal voor gezinnen uit de Groningse wijk Beijum een familiedag, waarop ze gratis het museum konden bezoeken. Maar liefst 1370 bezoekers uit Beijum kwamen op zondag 17 februari naar het museum met een flyer die door de hele wijk was verspreid. Nog voor de zomer krijgt het project om museumbezoek te stimuleren onder Groningers een vervolg, want dan is de Oosterparkwijk aan de beurt.

Programma

Families uit Beijum deden mee aan korte rondleidingen en leefden zich uit in het atelier. Zij konden schilderen, dieren maken van klei, 3D-printen en bouwen met vouwstenen. In de tentoonstellingen liepen 'Praatjesmakers' rond, die samen met bezoekers op zoek gingen naar de verhalen achter de kunstwerken. Daarnaast werd er gedanst met het koor Sing & Swing en geluisterd naar singer-songwriter Paul Swennenhuis, beide afkomstig uit Beijum. De kinderen werden geschminkt als hun favoriete dier en deden mee met de speurtocht.



Fotowedstrijd

Tijdens de familiedag maakte Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, de winnaar bekend van de fotowedstrijd die WIJ Beijum, Bewonersorganisatie Beijum, de Kleihorn en het Heerdenhoes uitschreven ter gelegenheid van hun verhuizing. De winnaar, Gerhard Broekhuis, schoot een prachtige foto van de zonsondergang langs de noordkant van Beijum. Zijn foto is binnenkort te zien in het nieuwe pand van de buurtcentra en WIJ Beijum aan de Melsemaheerd. De kinderclubs van De Schatkamer en Studio CC die meededen aan de wedstrijd, hebben beide een kinderfeestje in het Groninger Museum gewonnen.



Project

De familiedag is onderdeel van een speciaal programma gericht op inwoners van de stad Groningen, families in het bijzonder. Voorafgaand aan deze dag gaat het museum actief de wijk in om kennis te maken met de bewoners en organisaties. Na de familiedag Vinkhuizen en Beijum, staat de derde editie in het teken van de Oosterparkwijk. Deze dag zal voor de zomer van 2019 plaatsvinden. Het Groninger Museum sluit aan bij de feestelijke viering van het 100-jarige bestaan van de Oosterparkwijk.



Het VSB Fonds ondersteunt dit project van het Groninger Museum met een financiële bijdrage.