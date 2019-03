Energie-advies voor 30.000 Groningers

Ruim dertigduizend woningeigenaren in de gemeente Groningen krijgen het komende jaar een uitnodiging voor advies om energiebesparende maatregelen te nemen in huis. Dinsdag is er een eerste bijeenkomst in het Dorpshuis Hoogkerk. Dat meldt de gemeente Groningen in haar digitale nieuwsbrief ‘West’.

Het advies om energiebesparende maatregelen te nemen in huis krijgen zij tijdens een informatiebijeenkomst in hun wijk over het verduurzamen van hun woning. Elke maand staat een andere wijk centraal. Dit initiatief van Groningen woont SLIM, het energieloket van de gemeente Groningen, begint deze maand in en om Hoogkerk.

De informatiebijeenkomst is op dinsdag 26 maart om 19.00 uur in het Dorpshuis Hoogkerk aan de Zuiderweg 70-4. Lees ook het nieuwsbericht op onze website of kijk op groningenwoontslim.nl/hoogkerk.

(Bron en foto: nieuwsbrief West, gemeente Groningen).