Sterke groei gebruik snelle speed-pedelecs Groningen

Dat is op die plekken veiliger voor deze snelle fietsers en voor het overige verkeer. Dit geldt bijvoorbeeld op de provinciale weg tussen Aduard en Oldehove en een aantal provinciale wegen rond Winschoten. Een speed-pedelec is een snelle elektrische fiets die maximaal 45 km/u rijdt. Volgens de wet valt de speed-pedelec in de categorie bromfiets. Daarom rijden deze snelle fietsen tot nu toe - net als de bromfietsers - op de weg en niet op het fietspad. Uitzonderingen voor speed-pedelecs

Op acht provinciale fietspaden maken de provincie een uitzondering voor de speed-pedelec, omdat het snelheidsverschil tussen speed- pedelecs en het overige verkeer hier dan te groot is. En veilig inhalen is door de drukte op deze wegen lastig. Daarom heeft de fietser op de speed-pedelec op deze acht wegen de keuze of hij/zij op de weg blijft rijden of toch voor het fietspad kiest. De wegen waar speed-pedelecs ook op het fietspad mogen zijn te herkennen aan het bord dat onder het fietspadbord hangt: speed-pedelecs toegestaan. Aantal neemt toe

In een jaar tijd is het aantal speed-pedelecs in de provincie Groningen gegroeid van 450 naar 650. 'Een mooie ontwikkeling, want de speed-pedelec is een goed en duurzaam alternatief voor middellange reisafstanden',zo vindt de provincie Groningen. Steeds meer mensen kiezen voor deze snelle fiets vanwege het positieve effect ervan op de reistijd, hun gezondheid en het milieu. Foto boven: Fietshelm-expert