Duurzaamheidsmarkt in winkelcentrum Lewenborg

Zaterdag 16 juni vanaf 11.00 uur is er in winkelcentrum Lewenborg aan de Kajuit een bijzondere duurzaamheidsmarkt.

Het is de eerste Duurzaamheidsmarkt in Lewenborg. Golvend Lewenborg is zelf nauw betrokken bij de organisatie van deze markt en is zelf deelnemer aan de markt.

Grunneger Power.



Een Groningse energiecoöperatie die groene energie levert en zelf opwekt. Winst wordt weer omgezet in duurzame projecten in de regio

www.grunnegerpower.nl





Stichting Le Roy.



De groene Le Roygebieden maken van oudsher deel uit van de wijk Lewenborg. De actieve beheergroep Le Roy mag dus niet ontbreken.

www.leroy-groningen.nl





Hulpexpress Beijum.



Met hun kleine busje zijn ze de helden van Beijum door bewoners te ondersteunen met klussen, voedselpakketten van de Voedselbank ophalen, tuinafval en grofvuil wegbrengen



www.stichtingdehulpexpress.nl





Klein festijn.



Het is echt een klein feestje deze prachtige kraamcadeautjes van Sabine en Arman

www.kleinfestijn.nl





De Oude Bieb. Is gewoon open op 16 juni maar staat er ook met een kraam. De Oude Bieb wil een verbindende schakel in de wijk zijn, heeft een hele leuke winkel en biedt tal van activiteiten. Uiteraard bent u binnen welkom voor een kop thee of koffie. www.deoudebieblewenborg.nl





Groningen woont slim. Speciaal voor huizenbezitters biedt Groningen woont slim mogelijkheden op het gebied van besparing en het verduurzamen van de woning.



www.groningenwoontslim.nl





Lucky Ma recyclet kaarsvet en maakt daar nieuwe kaarsen van. Ook is ze inzamelpunt van plastic doppen voor de Zorahoeve. Bij heel warm weer is ze te vinden IN de Oude Bieb. Kaarsvet en plastic doppen kunt u de hele dag bij haar inleveren.



El Greco parfums.



Handmade natural cosmetics. Duurzame geuren dus



Vandebron is energie van lokale bron.



Dat kan zonne- of windenergie zijn. Duurzame energie voor zowel thuis als onderweg, want voor een laadpaal voor de auto moet u ook bij vandebron zijn.

www.vandebron.nl





Ateliergroep van Els.



In De Oude Bieb is een inloopatelier. De kunstenaars zullen laten zien dat je van spullen die je anders weg zou gooien, kunst kunt maken.





Project Energiecoaches .

In Beijum en Lewenborg zijn energiecoaches actief die u kunnen helpen met het besparen van energie. U kunt een afspraak met ze maken zodat ze bij u op huisbezoek komen.

www.energie/sparen.nu



t Hartje.



Tineke Waslander is al jaren in Lewenborg actief voor mens en dier. Ze verkoopt prachtige spulletjes voor kleine prijsjes, waarvan de opbrengst volledig gaat naar behoeftige mensen of dieren.





Golvend Lewenborg, een groeiende groep wijkbewoners die verbindingen wil maken in de wijk en ideeën uit de wijk probeert om te zetten in daden. Ze laat zien wat er allemaal voor mooie dingen in de wijk gerealiseerd zijn en wat er deze zomer zoal gebeurt. Deze zomer is dat de buurtcamping. Maar ook milieustraten, het filmhuis, de vuurplaats en vele andere dingen.





Blenderbike



Maak je eigen smoothie met de blenderbike! Gezond en duurzaam.



Weggeefkast



Spullen over die te mooi zijn om weg te gooien? Zet ze bij ons in de weggeefkast. Iets uit de kast meenemen mag ook





Planet3p0 is een snel groeiend platform op het gebied van duurzaamheid. Planet wil in Lewenborg actief worden met een community om zo de wijk een stuk duurzamer te maken en de kennis over duurzaamheid te delen. Verduurzaming kan op allerlei manieren en daarover gaan ze graag in gesprek.

www.planet3p0.nl





(Foto: Renpart Vastgoed)