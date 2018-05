De Wijk De Wereld: verhalen van Stadjers in de Stadsschouwburg

Tijdens ‘De Wijk De Wereld’ maakt het publiek kennis met de verhalen van Tjalda, Richard, Arjen, Raghad, Mila, Bente en vele inwoners van de Groningse stadswijken. In de vorm van toneel, muziek, dans en film komt de wijk met al haar smaken, geuren en kleuren tot leven.



In alle hoeken en gaten van de Stadsschouwburg is wat te beleven. Ergens zingt een koor het lied dat Rooie Rinus speciaal voor de voorstelling schreef en op een andere plek worden scènes gespeeld die theatermakers Karin Noeken, Mohamed Yusuf Bos, ZUHAUSE en Rosa Da Silva met wijkbewoners maakten. Bestel een drankje in de Paddepoelbar, open de gordijnen van één van de donkerste plekken van het theater en luister naar de verhalen van mede-Stadjers.



Van 7 tot en met 9 juni is er dagelijks een voorstelling in de Stadsschouwburg.



Meer info en kaartverkoop via de site van de Stadsschouwburg.