‘De Oude Bieb’ Lewenborg: € 50.000 van VSB fonds

Stichting De Oude Bieb in Lewenborg heeft een gift van € 50.000 ontvangen van het VSB fonds. De gift is voor het pilotproject ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ dat de zelfredzaamheid van bewoners bevordert en ondersteunt.

Stichting De Oude Bieb heeft als doel het doorbreken van sociaal isolement in de wijk Lewenborg in Groningen. De stichting runt met vrijwilligers sinds 2014 een sociale huiskamer voor de wijk in de voormalige Openbare Bibliotheek. Gestart als initiatief van bewoners met ondersteuning door de gemeente, is De Oude Bieb in 2016 overgegaan van een gemeentelijk project naar een zelfstandige stichting.

Het initiatief voorziet in een behoefte: dagelijks bezoeken veel wijkbewoners de centrale stamtafel of nemen deel aan de vele activiteiten die er plaatsvinden. Een praatje bij een kopje koffie met één van de vrijwilligers kan al helpen om er weer even tegen te kunnen.

In het 2-jarige project ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ worden vrijwilligers getraind om bezoekers nog beter te kunnen ondersteunen in het zelfredzaam worden. De training wordt verzorgd door twee ervaringsdeskundige coaches, van wie één vanuit de Stichting Centrum voor Zelfregie & Participatie, de andere vanuit Stichting De Oude Bieb.



De gemeente Groningen is een warm voorstander van dit project en heeft in een eerder stadium al een bijdrage gedaan. Stichting De Oude Bieb is ontzettend blij met de financiële ondersteuning van VSB Fonds en gemeente en is beide zeer erkentelijk. Zonder deze bijdragen was het project niet mogelijk geweest.



Het VSB fonds



VSB fonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.