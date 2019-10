D66 ziet fietsverbod oostelijke binnenstad Groningen niet zitten

Op de Nieuwe Markt rond het Forum en het uitgaansgebied in de Poelestraat en Peperstraat kun je dan de fiets niet meer kwijt. Raadslid van D66 Tom Rustebiel ziet dat nieuwe plan niet zitten. “De vorige maand koos de raad voor fietsparkeren op maat. Nu komt het college daar al op terug, met een totaalverbod voor de oostelijke binnenstad. Dat vinden we erg vreemd.”



In september koos de gemeenteraad voor een fietsparkeerbeleid met verschil tussen kort, middellang en lang parkeren. Kort parkeren mag volgens de fietsstrategie op straat, middellang in speciale vakken en lang parkeren moet in garages.



Rustebiel: “Prima afspraken en wat ons betreft is er geen reden om in een groot deel van de binnenstad in één keer alle geparkeerde fietsen te verbieden. Waarom verwijzen we niet alleen het langparkeren naar de Forum-garage? Bovendien zijn mensen die slecht ter been zijn afhankelijk van hun (speciale) fiets om dichtbij de bestemming te komen straks de dupe. Dat vinden we vreemd, want bij parkeren met de auto denken we daar wel om met speciale parkeerplekken.”



D66 wil het fietsverbod beperken tot de Nieuwe Markt en het langparkeren in het gebied verwijzen naar de Forum-garage. Rustebiel vervolgt: “Ook wij zien natuurlijk dat Groningen een fietsparkeerprobleem heeft, dus er zijn maatregelen nodig. En als de voorzieningen op peil zijn kunnen we best kiezen voor gebiedsgerichte verboden. Maar het is vreemd om afspraken van een maand oud al naar de prullenbak te verwijzen.”