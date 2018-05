College kiest voor nieuwe autoroute noordzijde Oosterhamrikkade

Het college van B en W heeft, na een inspraakperiode, daarmee definitief gekozen voor de variant Splitsing. De andere twee varianten – Bundeling en Circuit – vallen af.



Het besluit betekent dat ook de bussen, die nu via de busbaan naar Kardinge rijden, een nieuwe route krijgen: zij gaan in de variant dan via de E. Thomassen à Thuessinklaan, het Wielewaalplein, de Vinkenstraat en via de huidige busbaanbrug naar Kardinge.



Op 20 februari nam het college een ontwerpbesluit over deze plannen. Het ontwerpbesluit lag vervolgens zes weken ter inzage. De inspraakreacties (43 stuks) hebben niet geleid tot een keuze voor een van de andere varianten. De gemeenteraad neemt in juni een besluit.



Fietsvriendelijk ingerichte Korreweg



Het college kiest tegelijkertijd voor een fietsvriendelijk ingerichte Korreweg, waar auto’s, bussen en fietsers de rijbaan delen. Dat kan omdat het autoverkeer op de Korreweg flink afneemt zodra de nieuwe auto- en busverbinding naar de oostelijke ringweg is aangelegd.



Het college heeft verder besloten dat er in het verlengde van de Vinkenstraat een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal komt. Deze nieuwe brug is op termijn nodig voor de hogere schepen die via het Van Starkenborghkanaal gaan varen.