CBK presenteert hedendaagse makers en verborgen schat op Noorderzon

Fotograaf Caroline Penris maakt met een ouderwetse analoge platencamera unieke zwart-wit portretten van iedereen die maar voor haar camera wil verschijnen. De portretten kunnen tegen een kleine vergoeding meteen worden meegenomen, want Caroline richt de container in als doka waar ze haar foto’s ontwikkelt.



Aan de buitenkant van de container creëert illustrator en designer Koen de Graaf ter plekke een kunstwerk door middel van spuit- en schilderwerk. Koen werkt met bestaand beeld dat hij vervormt en uit de context haalt. Wat ziet het Noorderzon publiek erin?



Naast de kunstenaars die aan het werk zijn, zijn er ook een aantal werken van de Kunstuitleen Groningen te bewonderen en te lenen. Ieder depot kent zijn verborgen schatten, zo ook het depot van het CBK Groningen. Een prachtig werk van de Nederlandse kunstenaar, auteur en filmmaker Armando is vanaf nu te leen bij CBK Groningen. Zelf zag Armando zijn werk als 'Gesamtkunstwerk', waarvoor zijn ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Kamp Amersfoort de basis vormden. Zijn werk hangt samen met een aantal andere pareltjes in de CBK-container om bewonderd te kunnen worden door het Noorderzon publiek.



De CBK-container is te bezoeken op Noorderzon van donderdag 15 t/m maandag 19 augustus tussen 16 en 21 uur.