Bouwrijpe kavels Meerstad als warme broodjes verkocht

De belangstelling was groot dit weekend voor bouwrijpe kavels in Meerstad.die voor het eerste in de verkoop gingen

Vrijdagmorgen om klokslag tien uur gingen de eerste de kavels in verkoop tijdens de Nieuwbouw/Verbouw XL in MartiniPlaza, Het betreft 71 bouwrijpe kavels die elk direct aan het water liggen. De kavels zijn verdeeld over de zelfbouwprojecten Brikland en Zeilanden in De Zeilen, de vierde wijk van Meerstad.

Drukte De hele dag door was het druk bij de stand van Meerstad. Stuk voor stuk belangstellenden die interesse hebben in één van de kavels en hun vragen stelden aan de verkoopadviseurs. De eerste inschrijfformulieren werden ’s ochtends meteen al ingeleverd. Tegen het einde van de middag stond de teller voor het aantal inschrijvingen op 25.

Inschrijven voor een kavel in De Zeilen kan tot 21 november 17:00 uur.

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de stand van Meerstad, bij het infocentrum in Meerstad en op de website bij de projectpagina’s van Brikland en Zeilanden. De toewijzing van de kavels vindt plaats op 25 november door een notaris.