Bouw 74 meter hoge studententoren Reitdiep van start

Aan de Hoogeweg in de wijk Reitdiep is een start gemaakt met de bouw van een groot studentenwooncomplex. Blikvanger van het complex is een 74 meter hoge woontoren. In de gevel daarvan zal een schilderij van H.N. Werkman worden verwerkt.

Het u-vormige complex, dat wordt ontwikkeld door Borgheese Real Estate en Urban Developers en is ontworpen door architectenbureau INBO, zal in totaal 698 studentenwoningen gaan tellen.

In een binnentuin worden sportveldjes gemaakt voor de studenten en op de begane grond is ruimte voor lichte horeca.



De woningen zijn 20 tot 40 vierkante meter groot. Op de bovenste verdieping van de toren bevinden zich twee-laagse woningen met een weids uitzicht over de stad en ommelanden.



Het complex is in overleg met de NAM aardbevingsbestendig ontworpen. De bouw is in handen van Geveke Bouw.



Het complex zal naar verwachting begin 2020 haar deuren openen.