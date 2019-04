Ambitieuze ‘Food Factory’ : grote maaltijdenfabriek in Leek

Het Westerkwartier in de provincie Groningen loopt in het Noorden voorop met initiatieven vanuit de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Dat is een samenwerkend bedrijf tussen organisaties, ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in het Westerkwartier. De coöperatie heeft ambitieuze plannen gepresenteerd voor een Food Factory. Dat is een maaltijdenfabriek in Leek die met voornamelijk producten uit de regio maaltijden gaat leveren. Lees verder voor nog meer opmerkelijke initiatieven van deze coöperatie.

Afgelopen vrijdag was er een grote bijeenkomst bij Loonbedrijf Stuut te Zevenhuizen met een opkomst van ca. 300 man.

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was gewijd aan de presentatie van de Food Factory. Een maaltijdenfabriek in Leek die met voornamelijk producten uit de regio maaltijden gaat leveren aan groten instellingen in Noord-Nederland.

Dit zal in eerste instantie ziekenhuizen en zorginstellingen zijn maar kan zich in de toekomst nog uitbreiden naar bijvoorbeeld Retail & onderwijsinstellingen. Om aan de grote vraag van deze organisaties te kunnen voldoen gaan boeren en tuinders zich verenigen in coöperaties, zoals de vrijdag opgerichte Natuurvleescoöperatie Westerkwartier.

Ontwikkeling regio

De Gebiedscoöperatie is een samenwerkend bedrijf tussen organisaties, ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in het Westerkwartier. De Food factory is een duidelijk resultaat van onze intersectorale samenwerking in de regio. ‘We zijn uiteraard met nog veel meer projecten bezig. Denk hierbij aan gebiedsontwikkeling in het Middag-Humsterland, energietransitie, biobased economy, sociaal/inclusief werken, en nog veel meer’, aldus een worodvoerder.

Prijzen

De gebiedscoöperatie Westerkwartier behaalde vorig jaar enkele mooie prijzen; de Langmanprijs, de Europese waardering van Eurada en sinds afgelopen vrijdag ook de Aequor prijs. ‘Daar zijn we als Gebiedscoöperatie toch best wel trots op. Dit hebben WIJ als regio toch maar mooi voor elkaar gekregen!’

Meer weten: neem dan contact met ons op via info@gcwk.nl of 0594-726002 of neem eens een kijkje op de website: www.gebiedscooperatie.info.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric Veldwiesch. Tel: 0594-726002, E-mail: e.veldwiesch@gcwk.nl.