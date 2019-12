Actie in Groningen: 30 dagen zonder alcohol

Ga jij de uitdaging aan? Doe je mee met 30 dagen geen alcohol drinken per 1 januari? Je kunt je aanmelden via www.ikpas.nl. Door je aan te melden, krijg je toegang tot unieke informatie die alleen beschikbaar is voor deelnemers. Je kunt ook gebruik maken van de ‘IkPas -coach’: een persoonlijke vraagbaak voor als je advies nodig hebt op moeilijke momenten.