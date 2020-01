Aantal te koop staande woningen Groningen op “absoluut dieptepunt”; groter tekort dan Amsterdam

Het aanbod van koopwoningen in de gemeente Groningen is nog nooit zo laag geweest. Het woningtekort in Groningen is nu groter dan in Amsterdam.

Dat zegt de Groningse makelaar Jacco van der Houwen vandaag in het Dagblad van het Noorden. Volgens hem staan er in Groningen nog maar 210 huizen te koop, en dat is volgens hem een “absoluut dieptepunt”. Een half jaar geleden werd er in Groningen alarm geslagen omdat er toen maar driehonderd woningen werden aangeboden, en dat was toen al een dieptepunt. Sindsdien is het aanbod aan koopwoningen alleen maar afgenomen.

De vraag naar koopwoningen is zo groot omdat er sprake is van een trek uit de regio naar de stad. Ook is er sprake van groei van het aantal inwoners, en er komen veel internationale studenten naar de stad. De belangrijkste factor is echter het feit dat er te weinig wordt gebouwd, aldus makelaar Van der Houwen in het Dagblad van het Noorden.